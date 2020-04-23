«Военных действий между нами нет». Ильиных опровергла слухи о конфликте с Кацалаповым

Российская фигуристка Елена Ильиных прокомментировала информацию о напряжённых отношениях со своим бывшим партнёром по выступлениям в паре Никитой Кацалаповым.



«Ну, не могу сказать, что мы общаемся, потому что у нас у всех сейчас абсолютно разная жизнь. Но у нас хорошие отношения, мы друг друга поздравляем с праздниками, Вика меня поздравила с рождением ребёнка.



То, что придумано людьми о каких-то конфликтах между нами, то, что каждый видит ситуацию так, как ему хочется, а не как есть на самом деле, не наша проблема. Я за Никиту очень сильно болею, именно за них с Викой из наших танцевальных дуэтов. Нет между нами никаких военных действий. Непонятно, с чего это всё вообще появилось. Никто никогда ни про кого гадостей не говорил», — цитирует Ильиных «Р-Спорт».



Кацалапов и Ильиных стали олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командном турнире. Также дуэт стал третьим в соревнованиях танцевальных пар. После Олимпиады спортсмены заявили о прекращении сотрудничества.



Кацалапов начал выступать в паре с Викторией Синициной, с которой в 2019 году стал серебряным призёром чемпионата мира, а в 2020 выиграл чемпионат Европы.



Ильиных сначала выступала с Русланом Жиганшиным, затем с Антоном Шибневым. В апреле 2019 года фигуристка сообщила о завершении карьеры.