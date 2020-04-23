Определился окончательный состав сборной России на Кубок наций по шахматам

Шахматистки Александра Горячкина и Ольга Гиря стали последними участниками Кубка наций в составе сборной России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE).
В составе российской сборной сыграют также Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Гиря и Андрейкин станут запасными.
Ранее стало известно, что капитаном сборной Европы на Кубке Наций станет 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Соревнования, призовой фонд которых составит $ 180 тыс., будут проходить с 5 по 10 мая.
Стоит отметить, что турнир будет проводиться в режиме онлайн. Команды сыграют турнир в два круга, затем две лучшие сборные встретятся в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).
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