«Не скрываю, что я — маньяк». Синхронистка Субботина призналась в зависимости от соцсетей

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина заявила о наличии проблем с излишним вниманием, которое она уделяет «Инстаграму».



«Я действительно зависима от него, провожу там очень много времени. Постоянно с кем-то общаюсь, что-то смотрю, что-то ищу… Варвара Субботина — маньяк социальных сетей? Получается, что да. Это прямо вот такая реальная зависимость. Не могу сказать, что горжусь этим, но и не скрываю», — цитирует Субботину «RT на русском».



Также синхронистка призналась, что ей регулярно пишут гадости в личные сообщения.



«В последнее время происходит на регулярной основе. Не скажу, что привыкла к этому. Для меня всё это ужасно, потому что очень сильно задевает. Иногда до такой степени, что могу даже заплакать», — резюмировала спортсменка.