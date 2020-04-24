«Не скрываю, что я — маньяк». Синхронистка Субботина призналась в зависимости от соцсетей

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина заявила о наличии проблем с излишним вниманием, которое она уделяет «Инстаграму».
«Я действительно зависима от него, провожу там очень много времени. Постоянно с кем-то общаюсь, что-то смотрю, что-то ищу… Варвара Субботина — маньяк социальных сетей? Получается, что да. Это прямо вот такая реальная зависимость. Не могу сказать, что горжусь этим, но и не скрываю», — цитирует Субботину «RT на русском».
Также синхронистка призналась, что ей регулярно пишут гадости в личные сообщения.
«В последнее время происходит на регулярной основе. Не скажу, что привыкла к этому. Для меня всё это ужасно, потому что очень сильно задевает. Иногда до такой степени, что могу даже заплакать», — резюмировала спортсменка.
- 24 апреля 2020
-
00:50
- 23 апреля 2020
-
23:46
-
22:29
-
21:29
-
20:07
-
18:35
-
18:32
-
17:59
-
17:34
-
16:49
-
16:10
-
13:36
-
11:38
-
11:00
-
10:38
-
09:38
-
00:55
- 22 апреля 2020
-
23:25
-
22:56
-
22:23
-
22:16
-
21:47
-
21:11
-
20:45
-
20:27
-
19:59
-
19:47
-
19:14
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:34
-
17:04
-
16:55
-
16:18