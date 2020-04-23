Борец и депутат Рады Беленюк: не буду говорить на украинском, чтобы кому-то понравиться

Украинский борец греко-римского стиля депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал об отношении к национальному языку в стране.



«Живу в Украине, хорошо знаю украинский язык, могу на нём разговаривать. Но в общении, быту использую русский язык. Не хочу никого обманывать, строить из себя человека, который нарочито разговаривает на публике, в соцсетях на украинском, якобы заигрывая с теми, кому это было бы приятно. Хочу быть максимально искренним в этом отношении.



Я разговариваю на русском языке в обычной жизни – вот на нём и разговариваю. В формальной обстановке, где по закону я обязан разговаривать на украинском языке, там на нём разговариваю. Не знаю, как могут всплывать такие вопросы. Я ходил в украинскую школу, учился на украинском, нормально общаюсь. Но в личной жизни использую русский, вот и всё.



Когда со мной начинают говорить на украинском, всегда перехожу на украинский. Но когда вокруг все говорят на русском, ты всю жизнь разговариваешь на русском, то не вижу вопроса, на каком языке говорить. Мне комфортнее говорить по-русски в русскоговорящей среде. У меня нет никакой принципиальности. Мне не сложно перейти на украинский, если слышу, что человек на нём говорит. Хотя мне постоянно приходится переводить с русского, я мыслю по-русски. Но не вижу в этом проблемы.



Если бы люди так переходили, общались, у нас было бы намного меньше вопросов по поводу языка. Моя учительница английского говорила: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Это хорошо — знать разные языки, общаться на английском, русском, украинском, итальянском. Но, как мне общаться дома, решаю только я.



Не хочу, как какие-то президенты или чиновники, чтобы понравиться публике, сейчас это тренд, делать из себя украиноязычного человека, показывать это, а дома разговаривать на русском. Я такого делать не буду. Моя сфера деятельности – спорт. Я добился определенных результатов, меня за это можно уважать. А понравиться кому-то из-за постоянного общения на украинском, хотя мне более комфортно говорить по-русски, не вижу в этом логики.



Не понимаю людей, которые постоянно мне об этом пишут. Чего они хотят добиться? Каждый должен следить за своей жизнью. Главное – знать и понимать украинский язык. Раньше таких вопросов вообще не возникало. Сборная Украины – это люди из различных регионов Украины: кто-то — с запада, кто-то — с востока, кто-то — из Крыма, из Киева. Мы все вместе на сборе общаемся. Русскоговорящие понимают украиноговорящих и наоборот. Это вообще не является маркером любви к родине», – цитирует Беленюка «Трибуна».