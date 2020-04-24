УЕФА просит доиграть чемпионаты до 3 августа, UFC 249 пройдёт во Флориде. Главное к утру
1. УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов (3 августа), но с оговорками.
2. UFC намерен провести турнир UFC 249 в Джексонвилле (Флорида).
3. В Испании планируют запретить проведение матчей со зрителями до 2021 года.
4. «Локомотив» остроумно ответил «Зениту» на пост о лидерстве в РПЛ.
5. Чемпионат Европы по футболу сохранит название «Евро-2020», несмотря на перенос на 2021 год.
6. Миланский «Интер» включился в гонку за французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.
7. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев находится в искусственной коме.
8. Роджер Федерер высказался за объединение АТР и WTA, Ник Кирьос — резко против.
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