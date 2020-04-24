УЕФА просит доиграть чемпионаты до 3 августа, UFC 249 пройдёт во Флориде. Главное к утру

1. УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов (3 августа), но с оговорками.

2. UFC намерен провести турнир UFC 249 в Джексонвилле (Флорида).

3. В Испании планируют запретить проведение матчей со зрителями до 2021 года.



4. «Локомотив» остроумно ответил «Зениту» на пост о лидерстве в РПЛ.

5. Чемпионат Европы по футболу сохранит название «Евро-2020», несмотря на перенос на 2021 год.

6. Миланский «Интер» включился в гонку за французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.



7. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев находится в искусственной коме.

8. Роджер Федерер высказался за объединение АТР и WTA, Ник Кирьос — резко против.