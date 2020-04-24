Губерниев — о фото Непряевой: ух, какая фемина

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил красоту лыжницы Натальи Непряевой. Спортсменка опубликовала в «Инстаграме» фотографию с тренировки.
«Заминочка после берпи (вид упражнений. — Прим. «Чемпионата»)», — подписала она фотографию.
«Ух, какая фемина», — написал Губерниев в комментариях.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Непряевой.
24-летняя Непряева — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года (Пхёнчхан) в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в скиатлоне и эстафете. В сезоне-2019/2020 Кубка мира по лыжным гонкам российская спортсменка заняла третье место в личном зачёте, уступив представительницам Норвегии Терезе Йохауг и Хейди Венг.
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