В России за сутки коронавирусом заразилось 5849 человек, отмечено 60 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 5849 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 68 622 человека, из которых выздоровело 5568. Зафиксировано ещё 60 летальных исходов. За всё время скончалось 615 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2957

Московская область — 611

Санкт-Петербург — 253

Республика Дагестан — 113

Нижегородская область — 94

Краснодарский край — 84

Ростовская область — 64

Калужская область — 61

Мурманская область — 60

Челябинская область — 57

Орловская область — 47

Рязанская область — 46

Тульская область — 44

Самарская область — 44

Чувашская Республика — 43

Владимирская область — 42

Ярославская область — 42

Новосибирская область — 41

Хабаровский край — 41

Ленинградская область — 39

Республика Мордовия — 39

Республика Ингушетия — 38

Курская область — 37

Кировская область — 36

Брянская область — 35

Тамбовская область — 35

Приморский край — 35

Республика Северная Осетия — 33

Республика Башкортостан — 33

Свердловская область — 33

Пермский край — 31

Воронежская область — 30

Тверская область — 29

Республика Марий Эл — 29

Оренбургская область — 28

Белгородская область — 26

Ставропольский край — 26

Липецкая область — 25

Кабардино-Балкарская Республика — 25

Карачаево-Черкесская Республика — 25

Ульяновская область — 25

Ямало-Ненецкий АО — 23

Красноярский край — 22

Астраханская область — 21

Волгоградская область — 21

Пензенская область — 21

Калининградская область — 18

Чеченская Республика — 18

Удмуртская Республика — 17

Костромская область — 16

Саратовская область — 16

Тюменская область — 16

Псковская область — 15

Архангельская область — 14

Новгородская область — 14

Республика Татарстан — 14

Еврейская АО — 14

Смоленская область — 11

Республика Коми — 11

Республика Калмыкия — 10

Вологодская область — 9

Кемеровская область — 9

Забайкальский край — 9

Республика Саха (Якутия) — 9

Ивановская область — 8

Алтайский край — 8

Томская область — 7

Камчатский край — 6

Иркутская область — 5

Чукотский АО — 5

Республика Бурятия — 4

Республика Адыгея — 3

Республика Хакасия — 3

Амурская область — 3

Республика Карелия — 2

Курганская область — 2

Ханты-Мансийский АО — 2

Магаданская область — 2

Республика Крым — 2

Республика Тыва — 1

Омская область — 1

Сахалинская область — 1.

Также посмотрите видео, как американец шокировал японских зрителей сумасшедшим прыжком.