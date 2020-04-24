Утяшева: ходим в магазин в масках и бронежилетах, весь набор от печенегов берём с собой!

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева рассказала, как проводит время на самоизоляции, и о своей семье.



«Уже пятую неделю сижу практически взаперти — приехала из Парижа и самостоятельно себя изолировала. Первое время в доме царил хаос: не знаешь, чем занять себя и детей, просто паника! Но должна сказать, что нам в такой ситуации находиться куда легче, чем кому бы то ни было раньше. Соцсети, созвоны, интернет. И человек ко всему привыкает — боюсь, когда карантин закончится, мы все скажем, что никуда не пойдём, потому что и из дома можем всё делать.

Удаётся ли сохранить правильное питание? От соблазнов удержаться очень непросто. Но нужно сделать так, чтобы этих соблазнов не было дома! Мы ходим в магазин — в масках, перчатках, бронежилетах, весь набор от печенегов берём с собой! Так вот, нужно приносить домой только нормальную еду. Купите авокадо, а хотите сладкого — возьмите манго! Мне тоже хочется чипсов, когда Паша их ест. Но я жую морковку. Паша со своей воблообразной (только не смейтесь!) конституцией может есть что угодно и не толстеть. У него и папа Алексей Евгеньевич, и сестра Оля такие. Хотя и с подобным телосложением есть свои нюансы. Меня же боженька не настолько поцеловал. Как говорит Ирина Винер, чуть что — морда сковородкой, отёк, глаз не видно», — рассказала Утяшева в интервью Grazia.

Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002.

Также посмотрите видео тренировки Ляйсан Утяшевой.