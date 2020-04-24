Глава РУСАДА: заражение коронавирусом может стоить спортсмену карьеры

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не исключил, что заражение коронавирусной инфекцией впоследствии может стоить любому спортсмену карьеры, так как основной удар идёт по лёгким.

«Сейчас активно изучается влияние коронавирусной инфекции на здоровье спортсменов, а последствия на самом деле очень тяжёлые. Спортсменов надо беречь, это наш хрустальный шар. Коронавирус – удар по лёгким, а лёгкие для спортсмена – это всё.

Специалисты, которые были у нас, подтвердили, что, по предварительным оценкам, учитывая вероятный характер влияния подобного рода инфекций, заболевание может стоить спортсмену карьеры. Окончательный вердикт можно будет сделать после завершения данных исследований. Конечно, многое зависит от тяжести, но тем не менее.

Сейчас скажут, что я всех пугаю. Но я не пугаю, я лишь говорю о мнении экспертов в области спортивной медицины, которые выразили обеспокоенность. Мы ещё раз призываем всех спортсменов строго соблюдать режим самоизоляции, даже несмотря на то что у себя в квартире спортивную форму поддерживать очень сложно, особенно по динамичным видам», — цитирует Гануса «Р-Спорт».

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