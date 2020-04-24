Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Евгения Медведева опубликовала фото в маске

Евгения Медведева опубликовала фото в маске
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева показала в «сториз» своего «инстаграма», как она выглядит в маске, призванной снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: https://www.instagram.com/stories/jmedvedevaj/

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

Ранее Медведева отреагировала на перенос своего шоу из Японии, которое должно было состояться в июне 2021 года.

Медведева отреагировала на перенос своего шоу в Японии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020