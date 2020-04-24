Евгения Медведева опубликовала фото в маске

Российская фигуристка Евгения Медведева показала в «сториз» своего «инстаграма», как она выглядит в маске, призванной снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

Ранее Медведева отреагировала на перенос своего шоу из Японии, которое должно было состояться в июне 2021 года.