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Утяшева: хотела бы отдать детей в спорт, но важна страсть, чтобы они сами влюбились

Утяшева: хотела бы отдать детей в спорт, но важна страсть, чтобы они сами влюбились
Другие / Прочие виды спорта 0

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева рассказала про своих детей и вспомнила, как начинала тренироваться.

«Детям, конечно, непросто, они очень активны, им всё время надо куда-то бежать. И если Роберт, которому шесть, ещё может усидеть на уроках онлайн, то София просто встаёт и, махнув ручкой, уходит от экрана. Ей 5 мая исполняется пять, и хочется верить, что к тому моменту уже будут какие-то послабления по режиму, и праздник состоится. А я уже всё приготовила для него — я ж мать!

Честно скажу, как мама я бы хотела отдать своих детей в спорт. Но я не тиран — не могу идти против их желаний. Я хочу, чтобы они сами влюбились. Важна страсть. Говорю как профессиональный спортсмен — я вижу, когда глаза горят. Меня же тоже не мама в гимнастику привела, я сама влюбилась. Мне было четыре года, когда в очереди за колбасой меня и маму увидела мой первый тренер Надежда Александровна Касьянова. Я стояла и по-всякому выгибала пальчики, и она меня позвала заниматься. Я только спросила: «Это будет балет?» — потому что тогда была без ума от Майи Михайловны Плисецкой. Мне сказали: пока не балет, а гимнастика. Так я маму извела, пока она меня не повела наконец на тренировку. Носилась по дому с этими лентами», — рассказала Утяшева в интервью Grazia.

Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002.

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