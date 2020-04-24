Косторная: не гонюсь за титулами, как Загитова и Медведева

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что не стремится во что бы то ни стало завоёвывать титулы, в отличие от Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане стали первой и второй соответственно.

«Сам факт участия на Олимпиаде – это уже огромный успех. Стать второй – и вовсе очень крутой результат, который под силу единицам. Быть в тройке лучших на всю планету – разве это не повод для радости, гордости за себя?

У меня нет гонки за титулами, как, допустим, было у Алины Загитовой. Ей было важно собрать все медали. Или как у Жени Медведевой, которая на Олимпиаде стала второй и теперь продолжает кататься, чтобы стать первой. Я же просто наслаждаюсь моментом своей спортивной карьеры, получая удовольствия от того, что делаю. И у меня нет какого-то списка достижений, который нужно обязательно выполнить», — приводит слова Косторной «Спорт Бизнес Online».