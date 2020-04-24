Чемпионат Европы — 2020 по лёгкой атлетике, запланированный на конец августа, не состоится

Чемпионат Европы — 2020 по лёгкой атлетике, который должен был пройти в столице Франции Париже с 25 по 30 августа, не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.



«Принятое нами решение продиктовано кризисом, который потряс весь мир, и связанной с ним неопределённостью. В качестве меры предосторожности мы взяли на себя социальную и моральную ответственность и отменили чемпионат Европы — 2020. Здоровье всех участников и зрителей является нашим главным предметом для беспокойства. Конечно, это решение болезненно для всех спортсменов и болельщиков, но мы сочли его самым правильным», — сказал президент французской федерации лёгкой атлетики Андре Жиро.



Глава оргкомитета Жан Грасия добавил: «У нас компетентная и мотивированная команда, и мы перебрали множество вариантов. Но, несмотря на ожидания спортсменов, мы вместе с федерацией приняли логичное решение с учётом всей ответственности и происходящих в мире событий. Это тяжёлое решение, но это также наш вклад в борьбу с пандемией. Мы помогаем избежать больших скоплений людей — как французов, так и граждан других стран».