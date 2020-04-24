Косторная описала Загитову, Трусову и Щербакову одним словом

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная дала характеристику Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алине Загитовой. Все они — ученицы тренера Этери Тутберидзе.

Косторную попросили описать этих фигуристок одним словом.

«Начнём с Саши. Она неудержимая. Аня – настоящий интеллигент, с большой буквы.

Алина – несгибаемая. Что бы ни произошло, её не могут сломать. Как в её показательном номере Survivor», — цитирует спортсменку «Спорт Бизнес Online».

Также Косторная рассказала, чему научилась у них.

«У Ани я иногда беру модель поведения. Потому что не всем нравится мой искренний стиль, считают его дерзким. Иногда мне прилетает от фанатов за мои слова в интервью, Аня в этом плане говорит аккуратнее.

У Алины научилась контролировать свои эмоции. Есть случаи, когда их нужно показывать, а есть случаи, когда лучше их скрывать. И я до сих пор учусь соблюдать эту грань. У Саши, наверное, учусь бесстрашию», — добавила она.