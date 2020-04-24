Косторная описала Загитову, Трусову и Щербакову одним словом

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная дала характеристику Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алине Загитовой. Все они — ученицы тренера Этери Тутберидзе.
Косторную попросили описать этих фигуристок одним словом.
«Начнём с Саши. Она неудержимая. Аня – настоящий интеллигент, с большой буквы.
Алина – несгибаемая. Что бы ни произошло, её не могут сломать. Как в её показательном номере Survivor», — цитирует спортсменку «Спорт Бизнес Online».
Также Косторная рассказала, чему научилась у них.
«У Ани я иногда беру модель поведения. Потому что не всем нравится мой искренний стиль, считают его дерзким. Иногда мне прилетает от фанатов за мои слова в интервью, Аня в этом плане говорит аккуратнее.
У Алины научилась контролировать свои эмоции. Есть случаи, когда их нужно показывать, а есть случаи, когда лучше их скрывать. И я до сих пор учусь соблюдать эту грань. У Саши, наверное, учусь бесстрашию», — добавила она.
- 24 апреля 2020
-
14:23
-
14:10
-
13:32
-
12:47
-
12:19
-
11:56
-
11:21
-
10:46
-
10:38
-
10:19
-
09:39
-
09:21
-
08:30
-
00:50
- 23 апреля 2020
-
23:46
-
22:29
-
21:29
-
20:07
-
18:35
-
18:32
-
17:59
-
17:34
-
16:49
-
16:10
-
13:36
-
11:38
-
11:00
-
10:38
-
09:38
-
00:55
- 22 апреля 2020
-
23:25
-
22:56
-
22:23
-
22:16
-
21:47