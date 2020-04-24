Евгения Медведева показала новый макияж. Фото

Российская фигуристка Евгения Медведева показала в «сториз» своего «инстаграма», как она выглядит в новом образе. Спортсменка нанесла макияж и поделилась результатом с подписчиками.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

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