Косторная: от взгляда Тутберидзе и сейчас могут пойти мурашки по коже

Российская фигуристка Алёна Косторная вспомнила о своём отборе в группу Этери Тутберидзе, с которой тренируется с 2017 года.



«Конечно же, хотелось быть среди лидеров. Я видела девочек Этери Георгиевны – Алину Загитову, Дашу Паненкову, Полину Цурскую, Сашу Трусову. На том первенстве России я попала с ними в одну тренировочную группу. При этом я поняла, что они такие же люди, в них нет ничего сверхъестественного. И если тренироваться, то можно попытаться достичь хотя бы половину их успеха. Тогда я и решила попробовать кататься у Этери Георгиевны. Дальше карьера пошла в гору.



Как проходил отбор? Мы пришли на вечернюю тренировку и нас отправили в разминочный зал. Девочки работали над танцами в стиле модерн, разучивали новую комбинацию. Я тоже там, где-то в уголке стояла, делала упражнения.



Потом в зал зашла Этери Георгиевна. Хотелось, если честно, куда-нибудь спрятаться, чтобы меня не было ни видно, ни слышно. В итоге она меня заметила, но ничего особенного не сказала. Новая девочка – значит, новая девочка. Давайте посмотрим на неё, а дальше решим. Я провела тренировку, и в конце Даниил Маркович Глейхенгауз сказал, что, скорее всего, меня возьмут.



Сначала побаивалась, всё-таки первое знакомство. Да и сейчас, спустя три года, немного волнуюсь каждый раз, когда вижу Этери Георгиевну. Даже если я знаю, что всё нормально и тренировка прошла хорошо, от одного только взгляда могут пойти мурашки по коже. В первый раз было вдвойне страшнее, действительно тяжело», — рассказала Косторная в интервью «Спорт Бизнес Online».