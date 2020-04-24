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Алексей Ягудин показал забавную иллюзию, будто он стоит на голове. Видео

Алексей Ягудин показал забавную иллюзию, будто он стоит на голове. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал, как развлекается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен выложил в своём «инстаграме» видео, будто бы он стоит на голове

«А вы чем занимаетесь? #самоизоляция», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На самом деле Ягудин просто лежит на полу, как это можно понять, посмотрев видео.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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