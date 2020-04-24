CAS отложил возобновление очных слушаний дел как минимум до 17 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) перенёс дату возможного возобновления очных слушаний дел. В середине марта было объявлено, что очных слушаний в связи с пандемией коронавируса не будет до 1 мая. Новым сроком сейчас названо 17 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте CAS.



В данный момент слушания могут проводиться только в режиме видеоконференции. Если такой формат по каким-то причинам невозможен или не устраивает одну из сторон, то слушания откладываются до улучшения ситуации с коронавирусом.



Напомним, что Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией комитета ВАДА об отстранении российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду, на четыре года. Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в законную силу, если CAS подтвердит их по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.

CAS проведёт слушания по делу ВАДА и РУСАДА в июле