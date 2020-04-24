Петтер Нортуг объяснил, почему у России будет преимущество над Норвегией перед ОИ-2022

Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал, почему сборная России окажется в более выгодном положении в ходе подготовки к Олимпиаде-2022, чем команда Норвегии. По его словам, российские лыжники могут проводить высокогорные тренировке у себя на родине, в то время как норвежцы такой возможности лишены, а покинуть страну не представляется возможным ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Возможно, в сложившейся ситуации я бы вернулся к кислородным камерам (в настоящий момент запрещённый метод. — Прим. «Чемпионата»). Сборная России может пройти высотную акклиматизацию у себя в стране. У них есть несколько мест на выбор. Им не надо пересекать границу, и это их преимущество.

То же самое с лыжниками из центральной Европы, которые живут и тренируются на той высоте, которая будет в Пекине. Если у наших лыжников время в горах будет ограничено, то это большой минус», — приводит слова Нортуга TV2.

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