Женская сборная России по гандболу досрочно вышла на ЧЕ

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, матчи квалификационного раунда отменены из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола (EHF).

Отмечается, что помимо россиянок на турнир пробились сборные Франции, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии и Хорватии. Команды получили путёвки согласно результатам, показанным на ЧЕ-2018. Сборные Норвегии и Дании квалифицировались как хозяйки турнира.

Жеребьёвка финальной стадии ЧЕ-2020, который запланирован на период с 3 по 20 декабря, пройдёт 18 июня в Вене.

Также стало известно, что мужская сборная России по гандболу потеряла шансы попасть на ЧМ.