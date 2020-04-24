Легкоатлетку Галимову дисквалифицировали на 4 года по результатам допинг-пробы

Российская легкоатлетка Валентина Галимова, занимающаяся бегом на марафонские дистанции, отстранена от соревнований на четыре года. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



Галимова нарушила п.2.1. Общероссийских антидопинговых правил, который гласит: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркёров в пробе, взятой у спортсмена». Срок дисквалификации отсчитывается с 14 августа 2019 года. Соответственно, Валентина не сможет выступать до 13 августа 2023 года. Результаты спортсменки на чемпионате России по лёгкой атлетике, прошедшем в Чебоксарах 27 июля 2019 года, будут аннулированы.



Отметим, что один из тренеров Галимовой, Сергей Попов, был лишён тренерской лицензии 6 марта этого года.