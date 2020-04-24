Евгения Медведева пообщалась с друзьями по «Крикет клабу» в видеочате

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, россиянка Евгения Медведева, поделилась скриншотами видеоконференции, с помощью которой она общается с друзьями по школе «Крикет клаб», в которой тренируется уже два года под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. На фото также тренер Трейси Уилсон, фигуристы: Екатерина Куракова, Чха Чжун Хван, Джейсон Браун, Кори Цирцелли и Конрад Орзел.

«США, Япония, Корея, Канада и Россия. Не имеет значения, сколько миль нас разделяет. Семья «Крикет клаба» всегда вместе. Была очень рада вас всех видеть. Брайан Орсер, ждём вас в следующий раз!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Евгении Медведевой.

«Крикет клаб» закрыт на карантин, а сама Медведева находится в Японии, куда заранее прилетела для участия в шоу, которое впоследствии было отменено.