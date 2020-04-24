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Куценко — Исинбаевой в «Инстаграме»: выходи за меня!

Куценко — Исинбаевой в «Инстаграме»: выходи за меня!
Другие / Лёгкая атлетика 0

Известный российский актёр Гоша Куценко отреагировал на пост двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в «Инстаграме». Легкоатлетка выложила фотографию в чёрно-белом платье с декольте и рассказала, что стала бы моделью в случае неудачи в спорте. В тексте поста Елена упомянула, что её любит камера.

«Да! Выходи за меня! (Камера)» — написал в комментариях Куценко.

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «инстаграме».

52-летний Куценко женат во второй раз, у него три дочери.

37-летняя Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей – пятилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.

Исинбаева в течение своей спортивной карьеры установила 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

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