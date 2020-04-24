Шишкарёв — о непопадании на ЧМ-2021: вот какую свинью подложила себе сборная России на ЧЕ

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв, комментируя непопадание мужской сборной России на чемпионат мира – 2021, отметил, что команда сама себе подложила свинью, когда неудачно выступила на чемпионате Европы-2020. Россияне заняли 22-е место.

Из-за пандемии коронавируса квалификационный турнир чемпионата мира был отменён. Список европейских команд-участниц мирового первенства определен на основании результатов выступления на чемпионате Европы-2020.

«Любой принцип, основанный не на спортивных результатах, конечно же, несправедлив. С другой стороны есть объективная реальность, вирус лютует на планете. Какие могут быть матчи в ближайшее время? Мы стали заложниками того, как мужская сборная России выступила на Евро-2020. Пусть всем нам будет обиднее, досаднее от того результата. Это же двойной удар получается — и худшее место на чемпионатах Европы и непопадание из-за этого на чемпионат мира. Вот какую свинью подложила себе сборная России в том составе, который был на Евро.

Подложила целому поколению игроков, новому главному тренеру сборной, который выстраивал определённую программу подготовки с учетом матчей, по итогам которых надо было отобраться на чемпионат мира. Сейчас мужская сборная России фактически отброшена от крупных соревнований минимум на пару лет. Очень печально, конечно, но есть лишний повод всё переосмыслить", — приводит слова Шишкарёва РИА «Новости».