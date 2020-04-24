Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что в молодости мечтала стать флористом.
«Одна из профессий, о которых я мечтала в молодости, это флорист. Ну, и много чего ещё… Как думаете, получилось бы что-то толковое из меня?» — написала Ефимова в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Юлии Ефимовой
Ранее Ефимова поделилась упражнениями для тренировок по плаванию в домашних условиях. Также Ефимова рассказала, что переедет в дом с бассейном, чтобы тренироваться во время карантина.
Ефимова также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Юлия — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).
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