Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что в молодости мечтала стать флористом.

«Одна из профессий, о которых я мечтала в молодости, это флорист. Ну, и много чего ещё… Как думаете, получилось бы что-то толковое из меня?» — написала Ефимова в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Юлии Ефимовой

Ранее Ефимова поделилась упражнениями для тренировок по плаванию в домашних условиях. Также Ефимова рассказала, что переедет в дом с бассейном, чтобы тренироваться во время карантина.

Ефимова также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Юлия — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).