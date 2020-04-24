Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко вылечился от коронавируса

Президент Российской федерации прыжков в воду, Федерации синхронного плавания России, Федерации водного поло России Алексей Власенко сообщил, что выздоровел после заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, и выписан из больницы.
Ранее член исполкома Олимпийского комитета России Власенко был госпитализирован с коронавирусом.
«Я хочу поблагодарить Юлию Мирошникову из ФМБА, врачей, которые 24 часа в сутки делают свою работу. Тесты отрицательные, уже еду домой. Чувствую себя хорошо», — приводит слова Власенко РИА «Новости».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). По последним данным, от коронавируса скончалось более 190 тыс. человек. Из числа заразившихся излечилось более 738 тыс.
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