Названы предварительные даты проведения ЧЕ-2020 по скалолазанию в Москве

Международная федерация спортивного скалолазания назвала новый предварительный срок проведения чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года в Москве. Турнир, имеющий статус отборочного мероприятия на Олимпийские игры-2020, планируется провести 1-8 октября. Первоначально чемпионат должен был состояться с 20 по 27 марта, затем был перенесён на июнь, но из-за дополнительных осложнений, вызванных пандемией COVID-19, мероприятие было отложено во второй раз.
В случае успешного сценария развития событий чемпионат Европы станет вторым из пяти континентальных турниров IFSC, имеющих статус отборочного мероприятия на ОИ-2020. В Москве будет разыграно по одной олимпийской лицензии у мужчин и женщин по итогам соревнований в дисциплине «многоборье».
«Думаю, Международный олимпийский комитет не будет против, если я на мгновение заимствую их девиз: надежда осветит наш путь. Несмотря на то, что в сложившейся ситуации мы живем сегодняшним днем, важно продолжать работать с прицелом на будущее, чтобы быть готовым к тому моменту, когда настанут лучшие времена. Новые даты проведения чемпионата Европы в Москве определенно являются знаком для нас – нужно надеяться на лучшее и не сдаваться», — приводит слова президент IFSC Марко Сколариса пресс-служба Федерации скалолазания России.
- 24 апреля 2020
-
22:14
-
21:48
-
21:21
-
20:27
-
20:04
-
19:22
-
18:59
-
18:45
-
18:24
-
17:56
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:03
-
16:00
-
15:57
-
15:38
-
15:35
-
14:23
-
14:10
-
13:32
-
12:47
-
12:19
-
11:56
-
11:21
-
10:46
-
10:38
-
10:19
-
09:39
-
09:21
-
08:30
-
00:50
- 23 апреля 2020
-
23:46
-
22:29