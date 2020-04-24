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Названы предварительные даты проведения ЧЕ-2020 по скалолазанию в Москве

Названы предварительные даты проведения ЧЕ-2020 по скалолазанию в Москве
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация спортивного скалолазания назвала новый предварительный срок проведения чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года в Москве. Турнир, имеющий статус отборочного мероприятия на Олимпийские игры-2020, планируется провести 1-8 октября. Первоначально чемпионат должен был состояться с 20 по 27 марта, затем был перенесён на июнь, но из-за дополнительных осложнений, вызванных пандемией COVID-19, мероприятие было отложено во второй раз.

В случае успешного сценария развития событий чемпионат Европы станет вторым из пяти континентальных турниров IFSC, имеющих статус отборочного мероприятия на ОИ-2020. В Москве будет разыграно по одной олимпийской лицензии у мужчин и женщин по итогам соревнований в дисциплине «многоборье».

«Думаю, Международный олимпийский комитет не будет против, если я на мгновение заимствую их девиз: надежда осветит наш путь. Несмотря на то, что в сложившейся ситуации мы живем сегодняшним днем, важно продолжать работать с прицелом на будущее, чтобы быть готовым к тому моменту, когда настанут лучшие времена. Новые даты проведения чемпионата Европы в Москве определенно являются знаком для нас – нужно надеяться на лучшее и не сдаваться», — приводит слова президент IFSC Марко Сколариса пресс-служба Федерации скалолазания России.

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