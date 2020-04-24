Мария Сотскова: после олимпийского сезона меня мучили страшные сны

В сезоне-2017/2018 российская фигуристка Мария Сотскова отобралась на Олимпиаду, где заняла восьмое место. В финале Гран-при того же сезона она была второй, но затем результаты спортсменки пошли на спад. На чемпионате России она стала только 16-й и не отобралась в команду.
«После олимпийского сезона у меня начались психологические атаки, мучили страшные сны после Олимпиады. Этот барьер очень мешал. Причём на тренировках всё в целом хорошо получалось: осенью 2018 года я подходила к соревнованиям в боевой готовности. Но на публике рассыпалась. Меня поддерживала мама: она стала каждый день приходить на каток, ездить со мной на старты. Мы работали с психологами, но проблема всё не решалась, а после чемпионата России я опустила руки. Потом ещё получила травму. До сих пор не понимаю, что со мной было в то время», — приводит слова Сотсковой сайт «Матч ТВ».
- 24 апреля 2020
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