Алина Загитова поделилась фотографией своей собаки Масару на самоизоляции

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова выложила фотографию своей собаки по кличке Масару, которая находится на самоизоляции вместе со своей хозяйкой. На снимке домашний питомец послушно стоит перед закрытой детской площадкой.

«Масару на самоизоляции…» — подписала фото Загитова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алины Загитовой.

Собаку породы акита-ину Загитова получила в подарок от Японии после победы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В то время как катки из-за пандемии коронавируса закрыты на карантин, Загитова приехала к родителям в Казань, где в самоизоляции готовится к сдаче ЕГЭ.

Сезон-2019/2020 Алина завершила ещё в декабре, отказавшись от участия в чемпионате России и объявив о приостановке карьеры.