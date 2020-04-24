Елена Вяльбе: быть спортсменом — это лафа

Президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России, трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира Елена Вяльбе заявила, что руководителем быть намного сложнее, чем спортсменом.
«Сейчас я знаю эту «медаль» с двух сторон — и со стороны спортсмена, и со стороны руководителя. И скажу, что быть спортсменом — это лафа. У тебя нет иных забот, кроме того как тренироваться и выходить на старт. Если ты нормально готовишься, знаешь свои силы, психологически тебя ничто не угнетает. Дёргаться, может быть, ночью не спать, ты будешь только тогда, когда есть проблемы: что-то упущено, где-то заболел. Но опять же, ты думаешь только о себе. И совсем другая история, когда ты думаешь, переживаешь за всех. Даже просто стоять на трассе, когда бегут твои спортсмены, особенно если это чемпионат мира или Олимпийские игры, — такая куча нервов…» — приводят слова Вяльбе «Аргументы и факты».
- 24 апреля 2020
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