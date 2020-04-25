«А пресс какой!» Подписчики оценили фото фигуристки Константиновой с огорода

Российская фигуристка Станислава Константинова показала, как проводит время на карантине, который был введён из-за пандемии коронавируса.
Спортсменка опубликовала фото в «Инстаграм», подписав «у бабушки на огороде». Подписчики оценили форму Станиславы: «А пресс какой!», «Очаровательная девушка», «все люди как люди, толстеют на карантине и у бабушек в деревне, а тут такой пресс» «Стася, какая ты красавица», — писали девушке в комментариях.
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» фигуристки.
19-летняя Станислава является бронзовым призёром Универсиады-2019 и серебряным призёром этапа Гран-при в Финляндии — 2018. В феврале 2020 года стало известно о её уходе от своего тренера Валентины Чеботарёвой и переходе в группу Евгения Плющенко.
Ранее фигуристка отреагировала на непопадание в список кандидатов в национальную сборную на новый сезон.
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