«Вам надо мозг тренировать, леди-пузырь». Губерниев отчитал чемпионку по пауэрлифтингу

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев продолжил спор со спортсменами, которые недовольны решением Министерства спорта РФ о продлении карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Многие спортсмены выразили недовольство запретом на тренировки на открытом воздухе.

Против позиции Министерства спорта РФ выступила чемпионка многочисленных соревнований по пауэрлифтингу Надежда Петрова.

«Докатились. Всегда Россия была на первых местах в олимпийских видах спорта. Наши спортсмены — величайшие люди, отдающие себя целиком и полностью, выступающие за российскую сборную в разных видах спорта. Их малые единицы в мерках масштабов страны. А теперь они дома должны в ванной плаванье отрабатывать или на кухонном кафеле имитировать катание на коньках, а можно ещё ворота соорудить в спальне из матрацев и голы отрабатывать. Страна дебилов, и за эту страну они выступают», — написала Петрова.

«Вам надо мозг тренировать, леди-пузырь», — написал в ответ Губерниев.

Надежда Петрова Фото: https://www.instagram.com/nadyajust/