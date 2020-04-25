Крамер: Устюгов будет бороться за медали на чемпионате мира

Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал о задачах, которые будут стоять перед спортсменом в следующем сезоне. По словам Крамера, 27-летний Устюгов будет претендовать на медали на чемпионате мира. Турнир будет проходить в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта 2021 года.
«Мы переписываемся и общаемся около двух-трёх раз в неделю. Сейчас он и все остальные члены моей группы стараются кататься на лыжах как можно дольше и чаще. Начнем с плановых тренировок на каждый день. Сергей будет бороться за медали в Оберстдорфе. Это главная цель», — приводит слова Крамера РИА «Новости».
Устюгов — двукратный чемпион мира и победитель многодневки «Тур де Ски» сезона-2016/2017. В минувшем сезоне в общем зачёте Кубка мира россиянин занял восьмое место.
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