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Ведущие российские шахматисты сыграют на благотворительном турнире в поддержку врачей

Ведущие российские шахматисты сыграют на благотворительном турнире в поддержку врачей
Другие / Шахматы 0

Ведущие российские гроссмейстеры примут участие в благотворительном онлайн-турнире с целью сбора средств для оказания помощи медикам, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Старт соревнований запланирован на середину мая. Призовой фонд распределят поровну среди региональных больниц, ведущих борьбу с пандемией.

Участниками турнира станут Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев. Участники сыграют два круга блица с контролем времени пять минут на партию с добавлением двух секунд на ход. Турнир будет проходить на онлайн-платформе Lichess.org.

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