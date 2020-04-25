Ведущие российские шахматисты сыграют на благотворительном турнире в поддержку врачей
Ведущие российские гроссмейстеры примут участие в благотворительном онлайн-турнире с целью сбора средств для оказания помощи медикам, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Старт соревнований запланирован на середину мая. Призовой фонд распределят поровну среди региональных больниц, ведущих борьбу с пандемией.
Участниками турнира станут Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев. Участники сыграют два круга блица с контролем времени пять минут на партию с добавлением двух секунд на ход. Турнир будет проходить на онлайн-платформе Lichess.org.
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