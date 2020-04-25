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Федерация гандбола России объявила о досрочном завершении чемпионатов страны

Федерация гандбола России объявила о досрочном завершении чемпионатов страны
Другие / Гандбол 0

Федерация гандбола России (ФГР) объявила о досрочном завершении чемпионатов страны, сообщает ТАСС. Мужской и женский турниры доиграны не будут, победителями признают команды, лидирующие в регулярном чемпионате.

Победителями чемпионата России среди мужчин стали «Чеховские медведи». Серебряные медали получит ставропольский «Виктор», бронзовые — «Нева» (Санкт-Петербург).

Чемпионом России среди женщин станет «Ростов-Дон». Вторую строчку занимает «Лада» (Тольятти), третью — ЦСКА (Москва).

Решение о завершении чемпионата страны принято на фоне пандемии коронавируса. Организаторы посчитали невозможным проведение дальнейших матчей.

По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано более 68 тыс. случаев заражения.

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла на ЧЕ
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