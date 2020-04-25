Прямой эфир с фигуристом Алексеем Ягудиным в «Инстаграме» начнётся в 17:00 мск

В рамках проекта #побудьсомной «Чемпионат» помогает подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга — встретиться со спортивными кумирами в прямом эфире и провести интервью со звездой.

Сегодня в 17:00 в «инстаграме» фонда в прямой эфир выйдет четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию, олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин. Присоединяйтесь.

Поддержать детей фонда и внести вклад в сбор средств на лечение можно по ссылке или отправив СМС с указанием любой суммы на номер 7535.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.