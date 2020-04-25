Прямой эфир с фигуристом Алексеем Ягудиным в «Инстаграме» начнётся в 17:00 мск

В рамках проекта #побудьсомной «Чемпионат» помогает подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга — встретиться со спортивными кумирами в прямом эфире и провести интервью со звездой.
Сегодня в 17:00 в «инстаграме» фонда в прямой эфир выйдет четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию, олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин. Присоединяйтесь.
Поддержать детей фонда и внести вклад в сбор средств на лечение можно по ссылке или отправив СМС с указанием любой суммы на номер 7535.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
- 25 апреля 2020
-
13:45
-
13:29
-
13:17
-
13:13
-
12:41
-
12:29
-
12:12
-
11:33
-
11:23
-
11:05
-
10:51
-
10:07
-
09:23
-
08:50
-
04:21
-
00:29
- 24 апреля 2020
-
23:55
-
23:29
-
23:13
-
22:14
-
21:48
-
21:21
-
20:27
-
20:04
-
19:22
-
18:59
-
18:45
-
18:24
-
17:56
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:03
-
16:00