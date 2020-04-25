«Финал четырёх» Кубка России планируется провести в конце лета
Федерация гандбола России (ФГР) объявила планируемые даты проведения «Финала четырёх» Кубка России. Предполагается, что матчи будут проходить в конце лета.
Ранее стало известно, что чемпионат России завершён досрочно. Победители первенства определились на основе текущего положения команд в турнирной таблице. Победителем среди мужчин признан подмосковный клуб «Чеховские медведи», среди женщин — «Ростов-Дон».
«Финал четырёх» женского Кубка России сезона-2019/2020 должен пройти 22–23 августа в Москве. Если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, он будет отменён», — приводит слова пресс-службы ФГР РИА «Новости».
По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано более 68 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Федерация гандбола России объявила о досрочном завершении чемпионатов страны
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