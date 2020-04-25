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Непряева: откуда вообще болельщики решили, что Йохауг что-то принимала?

Непряева: откуда вообще болельщики решили, что Йохауг что-то принимала?
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева призвала болельщиков не осуждать норвежку Терезе Йохауг, которой часто вспоминают допинговое прошлое. В октябре 2016 года норвежка стала положительную допинг-пробу, в ней обнаружили запрещённое вещество клостебол. В итоге спортсменку дисквалифицировали на 18 месяцев.

«Для меня то, что болельщики её осуждают, это низко. Зачем это говорить? Они не знают, они же свечку не держали Терезе. Откуда они вообще решили, что она что-то принимала? Этого я не понимаю. Для меня немножко непонятны эти обсуждения, созданные просто из каких-то догадок. Да, Тереза — очень сильная, но, помимо всех этих слухов, которые ходят, вы просто не представляете, сколько она тренируется», — цитирует Непряеву Sport24.

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