Губерниев: люди умирают, а мы будем заботиться об открытии дворцов?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Министерства спорта не открывать тренировочные базы для спортсменов из-за пандемии коронавируса. Решение Минспорта вызвало недовольство многих спортсменов. Сам Губерниев поспорил с некоторыми из них в «инстаграме» организации.

«Позиция спортсменов и их представителей по поводу открытия баз и тренировок в маленьких группах выглядит неразумно. В стране больше нет других дел? За этим процессом кто-то же должен следить. Даже если предположить, что у спортсменов сильный организм и будут какие-то заражения, не дай бог — можно распрощаться со своими карьерами. К тому же можно быть обычным распространителем, потому что сильному организму спортсмена, возможно, ничего не будет, но в этот момент могут заразиться слабые люди, близкие и родные. Не нужно идти на поводу у тех, кто призывает открывать базы и ссылается на международный опыт.

Вы посмотрите, кто сейчас тренируется в Европе и мире: в НХЛ на закрытых базах? О Китае и говорить нечего, у них своя история и дисциплина. Повторюсь, нельзя идти на поводу эгоизма спортсменов, нам нужно всем запастись терпением. Вчера за одно утро в областной больнице умерло три человека, двое из которых мои знакомые. Люди умирают, всем очень тяжело, а мы в этой ситуации будем заботиться об открытии дворцов? Это всё может быть биологической бомбой замедленного действия. Призываю спортсменов сконцентрироваться на домашней работе: на практической, по мере сил теоретической и дождаться момента, когда пандемия будет угасать.

Люди, которые предлагают это делать, плюют не только на своё собственное здоровье, но и здоровье окружающих. Сейчас спортсмены защищены значительно лучше, чем многие другие слои населения. Спортсменам продолжают выплачивать стипендии. Я понимаю, что раньше кормили на базах, а теперь приходится покупать продукты за свои деньги, но такова жизнь. В значительно более тяжёлых условиях пребывают представители малого и среднего бизнеса, те люди, которые теряют работу и им нечем кормить своих детей. Об этих людях надо думать, а спортсмены могут подождать.

Я полностью поддерживаю позицию министерства и министра спорта. Сейчас нужно обращать самое пристальное внимание на то, что происходит вокруг. До Олимпиады год, до зимнего сезона время есть. Мир не перевернётся если месяц другой спортсмены посидят дома, как и мы все», — сказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.