В России за сутки коронавирусом заразились 5966 человек, отмечено 66 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 5966 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 74 588 человек, из которых выздоровело 6250. Зафиксировано ещё 66 летальных исходов. За всё время скончался 681 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2612

Московская область — 605

Санкт-Петербург — 215

Мурманская область — 193

Республика Дагестан — 157

Нижегородская область — 118

Краснодарский край — 84

Тульская область — 73

Челябинская область — 72

Калужская область — 69

Республика Татарстан — 65

Рязанская область — 64

Алтайский край — 63

Оренбургская область — 56

Пермский край — 55

Ростовская область — 51

Республика Хакасия — 49

Карачаево-Черкесская Республика — 46

Владимирская область — 45

Тамбовская область — 45

Республика Мордовия — 45

Курская область — 44

Ленинградская область — 43

Республика Ингушетия — 41

Кировская область — 40

Новосибирская область — 38

Ярославская область — 37

Ямало-Ненецкий АО — 37

Республика Башкортостан — 35

Чувашская Республика — 35

Приморский край — 34

Свердловская область — 33

Республика Северная Осетия — 30

Республика Марий Эл — 30

Тверская область — 29

Кабардино-Балкарская Республика — 29

Хабаровский край — 28

Брянская область — 27

Ставропольский край — 27

Ульяновская область — 27

Волгоградская область — 26

Орловская область — 25

Астраханская область — 25

Самарская область — 24

Пензенская область — 23

Воронежская область — 22

Чеченская Республика — 22

Липецкая область — 21

Калининградская область — 21

Саратовская область — 20

Белгородская область — 19

Республика Калмыкия — 18

Красноярский край — 18

Костромская область — 17

Смоленская область — 17

Тюменская область — 17

Ивановская область — 16

Ханты-Мансийский АО — 16

Новгородская область — 15

Удмуртская Республика — 15

Республика Бурятия — 13

Псковская область — 12

Архангельская область — 10

Забайкальский край — 10

Вологодская область — 9

Республика Тыва — 9

Магаданская область — 9

Республика Коми — 8

Томская область — 7

Кемеровская область — 6

Еврейская АО — 6

Республика Карелия — 5

Курганская область — 5

Республика Алтай — 5

Иркутская область — 5

Амурская область — 5

Омская область — 4

Республика Саха (Якутия) — 4

Республика Крым — 4

Камчатский край — 3

Республика Адыгея — 2

Чукотский АО — 1

г.Севастополь — 1.