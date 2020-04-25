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Глава ФГР: досрочное завершение чемпионата России — единственно верное решение

Глава ФГР: досрочное завершение чемпионата России — единственно верное решение
Другие / Гандбол 0

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал решение организации досрочно завершить чемпионат России с признанием победителями клубов «Ростов-Дон» и «Чеховские медведи».

«Все 14 членов исполкома, которые принимали участие в заседании, единогласно проголосовали за это решение. Мы приняли единственно верное решение, учитывая эпидемиологическую обстановку, состояние клубов, игроков, необходимость развести два сезона, мнение региональных и федеральных властей. Мы не хотим подвергать риску кого-либо, нам необходимо ответственно подготовиться к будущему сезону», — цитирует Шишкарёва РИА «Новости».

Из-за пандемии коронавируса не удалось провести заключительные матчи чемпионата России.

Федерация гандбола России объявила о досрочном завершении чемпионатов страны
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