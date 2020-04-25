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Орсер рассказал о попытках Ханю освоить четверной прыжок

Орсер рассказал о попытках Ханю освоить четверной прыжок
Другие / Фигурное катание 0

Брайан Орсер, тренер двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю, рассказал о планах подопечного. Канадский специалист сообщил, что Ханю работает над телосложением, чтобы выучть четверной аксель.

«Юдзуру и я уже неоднократно говорили, что хотим делать четверной аксель. У Ханю потрясающая техника. Считаем, сейчас надо сконцентрироваться на физической силе. Его тело должно быть готово к управляющему вращению. Конечно, потребуется повысить высоту прыжка, на это нужно много сил», — приводит слова Орсера Olympic Channel.

Ханю завоевал золотые медали на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. Двукратный чемпион мира. Возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) в мужском одиночном катании.

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