Орсер рассказал о попытках Ханю освоить четверной прыжок
Брайан Орсер, тренер двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю, рассказал о планах подопечного. Канадский специалист сообщил, что Ханю работает над телосложением, чтобы выучть четверной аксель.
«Юдзуру и я уже неоднократно говорили, что хотим делать четверной аксель. У Ханю потрясающая техника. Считаем, сейчас надо сконцентрироваться на физической силе. Его тело должно быть готово к управляющему вращению. Конечно, потребуется повысить высоту прыжка, на это нужно много сил», — приводит слова Орсера Olympic Channel.
Ханю завоевал золотые медали на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. Двукратный чемпион мира. Возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) в мужском одиночном катании.
Тарасова передала привет Ханю, выложив видео с тёплыми объятиями
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