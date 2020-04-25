Елена Ильиных в день рождения рассказала о своей мечте
Олимпийская чемпионка в команде и бронзовый призёр Игр в Сочи в танцах на льду российская фигуристка Елена Ильиных в день рождения поблагодарила маму за подаренную жизнь, а мужа – за сына.
Чуть более трёх месяцев назад у Ильиных и танцовщика Сергея Полунина родился сын, его назвали необычным именем — Мир.
«Жизнь и мама — два самых связанных слова на свете.
В жизни нет ничего важнее мамы. Мамочка, спасибо, что подарила мне жизнь! Спасибо за то, какая ты. Теперь у меня есть мечта стать лучшей в мире мамой для сына.
Спасибо, Сергей, что подарил мне самый главный подарок в жизни! Я тебя люблю», — написала Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елены Ильиных.
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