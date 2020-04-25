Гимнасты-чемпионы Нагорный и Спиридонова завели забавного той-пуделя по кличке Рокки

Чемпионы мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Дарья Спиридонова завели собаку. Той-пудель по кличке Рокки родился в тот же день, что и его новый хозяин, – 12 февраля.

«Да-да, вам не показалось, знакомьтесь! Наш сладкий, красивый, умный и такой особенный пончик. Дружок Саймона», — написала Спиридонова на своей странице в «Инстаграме».

«Всем привет! Меня зовут Рокки. Я той-пудель, маленький но очень шустрый и с большой любовью. Мои родители — чемпионы, так же как и новые мама с папой. Я их ооочень люблю, а они меня ещё сильнее. Правда, когда писаю мимо пелёнки, они меня ругают, а потом сразу же много-много целуют, но я исправлюсь.

Я родился 12.02.2020 — так же как и мой папа Никита. А ещё у меня много игрушек, уютный домик и новая лестница, чтобы я забирался на большую кровать к маме с папой. Я очень счастливый Рокки. Надеюсь, я вам понравился», — добавила Дарья от лица Рокки.

Фотографии можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «инстаграме».