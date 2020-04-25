Александра Солдатова показала великолепную растяжку, катаясь на самокате

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 21-летняя россиянка Александра Солдатова продемонстрировала свою великолепную растяжку. Катаясь на самокате, спортсменка перекинула одну ногу за голову и, прогнувшись, коснулась лицом колена.
«Я тут покатаюсь немножко», — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Солдатова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Солдатова уже не раз демонстрировала свою растяжку. Например, гимнастка опубликовала видео импровизированной тренировки на кухне: она открыла дверцу шкафа, достала кружку и закрыла шкаф ногой, закинутой за голову.
Кроме того, переворотом через голову Александра встала с кровати и вернулась на неё, повторив движения в обратном порядке.
Солдатова попыталась открыть крышку ноутбука, перекинув ногу через голову, а также выполняла упражнения на растяжку, занимаясь домашними делами.
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