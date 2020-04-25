Непомнящий уступил Накамуре в 4-м туре онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил американцу Хикару Накамуре в матче четвёртого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational, который проходит в режиме онлайн.

Матч, состоящий из четырёх партий, завершился со счётом 2,5:1,5 в пользу американца. Судьба встречи была решена ещё в первой партии, которую белыми фигурами выиграл Накамура, оставшиеся три партии завершились вничью.

В другом матче четвёртого тура китаец Дин Лижэнь только в дополнительной партии (армагеддоне) одолел Аниша Гири из Нидерландов.

После четырёх туров лидирует набравший 11 очков чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Одно очко уступает ему Накамура. Ещё один американец, Фабиано Каруана, и Дин Лижэнь набрали по восемь очков. У Непомнящего и француза Максима Вашье-Лаграва по пять очков, Гири набрал одно очко. Замыкает таблицу иранец Алиреза Фируджа, у которого нет очков.

Пятый тур откроется в воскресенье, 26 апреля, матчами Карлсен — Гири, Вашье-Лаграв — Фируджа.