«Анна не такая». Итальянский фотограф — о работе с фигуристкой Щербаковой

Известный итальянский фотограф Флавио Валле рассказал о работе с российской фигуристкой Анной Щербаковой.
«Обычно фигуристы напрягаются во время фотосессии вне льда. Анна не такая. Наоборот, она очень сильно контролирует ситуацию. Когда она увидела место, которое я ей предлагал, она поспешила предложить ещё одно: «Здесь будет лучше» сказала она мне сразу. Она чувствовала себя совершенно свободной во время съёмок», — приводит слова Валле Patinage Magazine.
Ранее Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова потренировалась вместе со своими домашними питомцами. Спортсменка попробовала повторить их движения. Размялась Анна вместе с собакой Бонни, выкрутила многооборотные прыжки вместе с кошкой Мафией и занялась растяжкой с другой кошкой — Шайни.
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