«Наша семья тоже прошла через этот ад». Жена Плющенко призвала прекратить травлю Тодоренко

Продюсер Яна Рудковская, жена бывшего фигуриста Евгения Плющенко, выступила в защиту популярной телеведущей блогера Регины Тодоренко, которая оказалась в центре скандала после неоднозначных высказываний о домашнем насилии.



«Язык мой — враг мой. Но так как в 2014-м я прошла с моей семьёй через этот ад — «лучше бы сдох на льду, чем снялся с поломанным шурупом» — все-таки напишу пару строк!



Ущипните меня, разбудите меня, скажите, что это сон. Ноябрь 2019-го, как сейчас помню, чествование «Женщины года» Регины. Вчера эфир с главной «Женщиной года» Региной, а сегодня — её публичное четвертование! Онлайн-казнь и хайп на этом, а если перевести на русский язык, то банальная и страшная травля, если хотите, то «охота на ведьм» со смаком, как будто все ждали этого!



Не пора ли остановиться, друзья? Ошиблась, извинилась, покаялась! Деньги переведёт фондам, урок на всю жизнь получила, перед женщинами извинилась. Давайте уже жить дальше.



У нас скоро новые премии и новые герои, а то, как ни крути, «бриллианты-то вы, может, и нашли, но осадочек-то остался» от всей этой истории, а не только от высказываний Регины», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.