Трефилов: в Краснодаре разрешили выходить на улицу, так все как одуревшие выскочили

Первый вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер национальной сборной Евгений Трефилов рассказал, как проводит время в условиях самоизоляции.



«В субботу было совещание. Глянул на своё лицо: ёлки-палки, если ещё месяц просижу, меня на тележке будут выкатывать. Теперь стараюсь ничего не есть. Когда со спортивного образа жизни переходишь на домашний… Вообще, страшно на кухню заходить, это настоящий бермудский треугольник. Хорошо, что у меня нет дивана, иначе вся жизнь протекала бы между туалетом, диваном и холодильником.



Я в Краснодаре, дома. В субботу разрешили с 10 утра до 4 выходить, так все как одуревшие выскочили, машин на улице много, на рынке чёрт знает что творилось. Но стараюсь выходить на улицу как можно реже, на часик выскочил — и обратно в будку. В магазин супруга в последнее время ходит, на себя это дело перетянула. Смеёмся: в магазин ходит тот, кого не жалко», — цитирует Трефилова «Р-Спорт».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 200 тыс. смертей. Излечилось более 822 тыс. человек.

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