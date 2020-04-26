В России уже более 80 тысяч человек заразилось коронавирусом

В России за сутки число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией возросло на 6361 человека, сообщает «стопкоронавирус.рф». В настоящий момент общее число заболевших составляет 80 949 человек, из которых выздоровело 6250. Зафиксировано ещё 66 летальных исходов. За всё время скончалось 747 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 2971

Московская область — 576

Нижегородская область — 153

Санкт-Петербург — 151

Мурманская область — 105

Республика Дагестан — 103

Брянская область — 78

Краснодарский край — 73

Республика Татарстан — 71

Калужская область — 70

Алтайский край — 68

Курская область — 67

Тульская область — 66

Астраханская область — 66

Ростовская область — 65

Рязанская область — 63

Челябинская область — 62

Пермский край — 61

Свердловская область — 58

Новосибирская область — 58

Тамбовская область — 56

Владимирская область — 49

Республика Мордовия — 49

Кировская область — 46

Ямало-Ненецкий АО — 45

Республика Северная Осетия — 43

Орловская область — 42

Ярославская область — 42

Ленинградская область — 42

Карачаево-Черкесская Республика — 42

Ханты-Мансийский АО — 41

Красноярский край — 41

Саратовская область — 40

Чувашская Республика — 38

Республика Ингушетия — 37

Республика Башкортостан — 37

Ставропольский край — 36

Волгоградская область — 30

Кабардино-Балкарская Республика — 28

Ульяновская область — 27

Хабаровский край — 27

Калининградская область — 26

Воронежская область — 25

Новгородская область — 25

Республика Хакасия — 25

Республика Калмыкия — 24

Республика Марий Эл — 24

Приморский край — 24

Тверская область — 23

Камчатский край — 23

Липецкая область — 22

Чеченская Республика — 22

Белгородская область — 21

Кемеровская область — 21

Архангельская область — 20

Самарская область — 20

Республика Коми — 17

Псковская область — 17

Оренбургская область — 16

Республика Адыгея — 15

Тюменская область — 12

Ивановская область — 11

Костромская область — 11

Республика Саха (Якутия) — 11

Смоленская область — 10

Республика Крым — 10

Удмуртская Республика — 9

Вологодская область — 7

Забайкальский край — 7

Пензенская область — 6

Республика Бурятия — 6

г. Севастополь — 5

Омская область — 4

Республика Тыва — 3

Амурская область — 3

Чукотский АО — 3

Республика Карелия — 2

Курганская область — 2

Иркутская область — 2

Ненецкий АО — 1

Республика Алтай — 1

Томская область — 1

Магаданская область — 1.